كوشنر: رغم الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين... لدينا فرصة حقيقية لـ"صفقة القرن"

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ومستشاره الخاص، إنه رغم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، فإنه ما يزال هناك أمل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي صرح بأن الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين لن تعيق ترامب عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويقصد بها "صفقة القرن".

© REUTERS / Mohammed Salem فلسطين تتحدى ترامب وتتعهد بإسقاط "صفقة القرن"

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه بعد مرور ثلاثة أيام فقط من واقعة إغلاق ترامب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، دافع كوشنر عن الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين، وأصر على أن أيا منهم لم يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاءت تصريحات كوشنر بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، والتي أدلى بها للصحيفة الأمريكية، وأضاف أيضا أن ترامب يحاول تحسين فرص السلام من خلال تجريد "الحقائق الزائفة"، التي تحيط بعملية السلام في الشرق الأوسط.