جنرال إسرائيلي: يجب تشكيل لجنة تحقيق بشأن جهوزية الجيش للحرب

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس، الخميس، أن الجنرال احتياط، يتسحاق بريك، شدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للبحث في مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي مواجهات عسكرية قادمة، مدعيا أنه ليس بالجهوزية الكاملة، ويعاني الكثير من الثغرات.

© AP Photo / Tsafrir Abayov صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا للحرب ويعاني من ثغرات عميقة

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجنرال، يتسحاق بريك، مسؤول لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي قدم وثيقة أو ملفا كاملا لرئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أكد من خلاله عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لأي حروب قادمة.

وكتب المعلق العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، أن الجنرال يتسحاق بريك طالب بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها قاضي متقاعد من المحكمة العليا لفحص جاهزية جيش بلاده للحرب.

يشار إلى أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت عن الجنرال نفسه، في تقرير مطول لها، نشر أمس، الخميس، أيضا، أن هناك ثغرات عميقة في الجيش الإسرائيلي، من بينها عدم وجود كفاءات عسكرية على مستوى عال، وعدم استعداد سلاح البر لأي عمليات عسكرية قادمة، ووجود أزمة حادة في عدد الموظفين العاملين في الجيش الإسرائيلي.