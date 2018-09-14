الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية جديدة في سوريا

ذكرت وكالة "الأناضول" أن الجيش الأمريكي ينشئ مراكز عملياتية وقواعد في شمال سوريا.

© AP Photo / Hammurabi's Justice News إعلام: الولايات المتحدة ترسل إلى سوريا قوات إضافية من مشاة البحرية

ووفقا للوكالة، يتم إنشاء قاعدة أمريكية في الجنوب الشرقي لمحافظة دير الزور حيث يوجد حقل نفطي، يبعد عن شرق نهر الفرات 10 كيلومترات. وتسمح هذه القاعدة للولايات المتحدة بالسيطرة على الطريق الرابط بين حقول التنك والعمر.

من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة توسع القاعدة في منطقة مطار سيرين في الجنوب الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردية في كوباني في شمال الرقة.

وتستخدم هذه القاعدة من قبل الجيش الأمريكي كمطار. ونشرت الولايات المتحدة رادارا مضاد للطائرات والعديد من الأنظمة الإلكترونية في مخازن القمح في سيرين.

وذكرت مصادر محلية للوكالة أن بناء منشآت عسكرية أمريكية جديدة، والتي بدأت في أغسطس/آب، يدل على رغبة واشنطن في البقاء لفترة طويلة في المنطقة. ويجري بناء مرافق عسكرية في مناطق سكنية في شرق وغرب القامشلي. وتقع القاعدة العسكرية في دير الزور على مقربة من أكبر حقل نفطي في البلاد "العمر" والمنطقة السكنية الهجنة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في إنشاء قواعد عسكرية في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ثم قامت واشنطن بنشر قاعدتين جويتين بالقرب من الحسكة وثمانية مراكز عمليات في الرقة والمنبج. وقامت الولايات المتحدة ببناء خمسة قواعد جديدة ومراكز عمليات في سوريا منذ شهر تموز/يوليو 2017.