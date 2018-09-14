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15:29 14 سبتمبر/ أيلول 2018
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    حدود قطاع غزة وإسرائيل

    جنرال إسرائيلي: الجدار العازل مع غزة لن يمنع تهديد الأنفاق

    © flickr.com / Kashfi Halford
    العالم
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    قال جنرال إسرائيلي بارز إن الجدار العازل حول قطاع غزة لن يمنع تهديد الأنفاق من داخل القطاع.

    ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن جنرالا كبيرا في الجيش الإسرائيلي يعتبر أنه لا جدوى كبيرة من بناء الجدار التكنولوجي حول قطاع غزة، لأنه لن يمنع استمرار عمل الفلسطينيين ببنائهم للأنفاق من غزة إلى الداخل الإسرائيلي.

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    © Sputnik .
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    ونقلت الصحيفة على لسان الجنرال بالقوات البرية بالجيش الإسرائيلي أن العائق التكنولوجي الجديد الذي تستمر إسرائيل في بنائه بطول قطاع غزة لن يقوم بواجبه على أكمل وجه، في اكتشاف الأنفاق، أي لن يعمل هذا الجدار بنسبة 100 %، وهو الجدار العازل الذي أكملت إسرائيل بناءه في الأشهر القليلة الماضية.

    وشرعت إسرائيل ببناء جدار تحت الأرض مزود بمجسات، لرصد عمليات الحفر على طول السياج المحيط بالقطاع، لمواجهة خطر الأنفاق وإمكانية تسلل مسلحي المقاومة الفلسطينية منها لتنفيذ عمليات ضد الجيش أو المستوطنين، أو لتنفيذ عمليات أسر جنود خلال أي مواجهة مقبلة.
    وأفادت المعلق العسكري للصحيفة، يانيف كوفوفيتش، أن تصريحات الجنرال الإسرائيلي تتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، في مقدمتهم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، الذين اعتبروا أن المنظومة تحت الأرضية ستقضي، بشكل تام، على خطر الأنفاق التي تحفرها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

     

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    حماس, فلسطين, قطاع غزة, غزة, إسرائيل
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