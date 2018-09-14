لافروف: روسيا بصدد إنشاء ممرات إنسانية في إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن التصريحات بشأن هجوم الجيش السوري على إدلب عار عن الصحة، مشيرا إلى أن روسيا بصدد إنشاء ممرات إنسانية في إدلب.

برلين — سبوتنيك. وقال لافروف في كلمة أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي — الألماني: "ما يقال حاليا عن بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي هو حديث غير نزيه وتشويه للحقائق. القوات السورية ونحن، نرد فقط على الهجمات من منطقة إدلب".

© Sputnik . Sergey Pyatakov لافروف: مباحثات منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر تبدأ قريبا

وأضاف: "أؤكد لكم أننا سنتعامل مع هذه القضايا بعناية فائقة. سنقوم بإنشاء ممرات إنسانية، وسيتم التشجيع على التهدئة المحلية بكل الطرق الممكنة. سنفعل كل شيء حتى لا يتضرر السكان المدنيون. لن نتصرف بنفس الطريقة التي عمل بها التحالف في الموصل العراقية وفي الرقة السورية، حيث لم تكن هناك محادثات مع المعارضة المسلحة حول الهدنة المحلية، عندما لم يتم إنشاء ممرات إنسانية عندما كانت المدن تسوى بالأرض، وبعدها لأشهر لم يتمكنوا من العثور على الجثث".

في السياق ذاته، صرح لافروف: "نحن نعلم بالدور الذي تلعبه ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، في أوروبا، وبشكل عام في السياسة العالمية. وبالطبع يعتمد الكثير على الموقف الألماني. نعم، سنرحب، إذا اتخذت برلين مبادرة من أجل البدء في مناقشة موضوعية في كل المسائل التي تؤثر في الأجندة الروسية الأوروبية، بدون أية شروط مسبقة، ولكن دون أية توقعات خاصة في هذه المرحلة".