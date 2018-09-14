الرئاسة الفلسطينية: تصريحات كوشنر محاولة لتزييف تاريخ القدس

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن التصريحات التي أدلى بها كوشنر لصحيفة "نيويورك تايمز"، تنم عن جهل بواقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف أبو ردينة: "السلام لن يمر إلا من خلال حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية".

وبيّن أن "الاستمرار بإنكار الحقائق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني، ستضع المنطقة في مهب الريح".وقال إن "الفهم الأمريكي للأمور يعبر عن سياسة غير مسؤولة ستؤدي إلى فراغ مدمر، وتشكل خطرا حقيقيا على النظام والقانون الدولي".وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط، أو العقوبات وسياسة الابتزاز.ولفت إلى أن التوجهات الأمريكية دليل على انحياز أعمى لمفاهيم مزيفة، وهي بمثابة فشل كامل لمساعٍ أمريكية، لا تستند إلى الحقائق التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق سلام حقيقي ودائم.واعتبر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، ومستشاره الخاص، في حوار مع "نيويورك تايمز"، أن الفلسطينيين يستحقون قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات المالية عنهم، لقيامهم بتشويه هذه الإدارة.واعتبر أن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها "عزز من مصداقية الرئيس ترامب في تنفيذ وعده الانتخابي". وشدد على المضي قدما في خطة السلام الأمريكية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن كوشنر يرى قطع الأموال عن السلطة الفلسطينية قرارا صائبا، وبأن الفلسطينيين لا يستحقون المساعدات الأمريكية.