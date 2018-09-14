لمناقشة الملف السوري...بدء اجتماع تركي روسي ألماني فرنسي في إسطنبول

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، يرأس الوفد التركي، إبراهيم قالن، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين يرأس الوفد الروسي، يوري أوشاكوف، كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين، ويرأس الوفد الألماني، يان هيكر، مستشار الأمن القومي للمستشارة، أنجيلا ميركل. ويرأس الوفد الفرنسي، فيليبي أتينه، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس، إيمانويل ماكرون.
وقبل نحو شهرين، دعا أردوغان لاجتماع رباعي (تركي روسي فرنسي ألماني) في إسطنبول، الأمر الذي لاقى قبولا من بقية الدول، ليأتي هذا الاجتماع تحضيرا للقمة، في وقت لم يحدد بعد موعدها ومكانها.
وترافق رؤساء الوفود فرق تقنية من أجل الترتيب للقمة التي كان الحديث سابقا أن تتم في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق تصريحات أردوغان، لكن هذا التوقيت صادف القمة الثلاثية، تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة، طهران، الأسبوع الماضي.
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