الصين تبدي اعتراضها بعد عقوبات أمريكية على شركة تكنولوجيا

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة (14 سبتمبر/ أيلول) إنها تعارض بشدة العقوبات الأحادية الجانب بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة تكنولوجيا مقرها في الصين، متهمة إياها بنقل تمويل غير مشروع إلى كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف شركة "يانبيان سيلفرستار" لتكنولوجيا الشبكات ومقرها في الصين، ورئيسها التنفيذي جونغ سونغ هوا وهو كوري شمالي، وشركة مرتبطة بها مقرها روسيا وتحمل اسم "فولاسيز سيلفر ستار"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Jason Lee الصين تحذر من الرد إذا فرضت أمريكا رسوما جديدة

وردا على سؤال حول العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن الصين تطبق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية بشكل كامل وتعارض بحزم أية دولة تفرض عقوبات من جانب واحد على الكيانات الصينية باستخدام "سلطة الذراع الطويل".

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على بيونغ يانغ في محاولة لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة.