الصين تبدي اعتراضها بعد عقوبات أمريكية على شركة تكنولوجيا

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف شركة "يانبيان سيلفرستار" لتكنولوجيا الشبكات ومقرها في الصين، ورئيسها التنفيذي جونغ سونغ هوا وهو كوري شمالي، وشركة مرتبطة بها مقرها روسيا وتحمل اسم "فولاسيز سيلفر ستار"، وفقا لـ"رويترز".
وردا على سؤال حول العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن الصين تطبق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية بشكل كامل وتعارض بحزم أية دولة تفرض عقوبات من جانب واحد على الكيانات الصينية باستخدام "سلطة الذراع الطويل".
وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على بيونغ يانغ في محاولة لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة.
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