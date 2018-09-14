10 ملايين أمريكي مهددون بترك منازلهم بسبب "فلورنس"

اجتاحت أمطار غزيرة ورياح وفيضانات تسبب فيها الإعصار فلورنس ولايتي نورث وساوث كارولاينا، اليوم الجمعة، فيما تحرك الإعصار باتجاه الساحل الأمريكي، معرضا ملايين الأشخاص الذين يقيمون في مساره لأمطار يصل منسوبها لمستوى قياسي.

وضعفت قوة الإعصار إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس "سافير-سيمبسون" لشدة الأعاصير المؤلف من خمس فئات، أمس الخميس، وتحرك باتجاه الغرب بسرعة تسعة كيلومترات فقط في الساعة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2018

ويعني الحجم الهائل للإعصار أنه قد يضرب الساحل الشرقي الأمريكي برياح عاتية ليوم كامل تقريبا بحسب خبراء الأرصاد. ورغم تعذر التنبؤ بمسار الإعصار، فمن المتوقع أن يصل اليابسة قرب كيب فير بولاية نورث كارولاينا عند منتصف اليوم الجمعة.

وقال روي كوبر، حاكم نورث كارولاينا، إن الإعصار "التاريخي" سيتسبب في أمطار وفيضانات ستغمر الولاية بالكامل تقريبا بمنسوب خطير من المياه.

BREAKING UPDATE: Source says, there are multiple injuries reported in the explosion /Lawrence area. Police & Fire are evacuating homes now. This house was leveled on Chickering road in Lawrence. @boston25 pic.twitter.com/Vuv30cCIck — Malini Basu (@WFXTMalini) September 13, 2018

من جانبه، قال براندون لوكلير، الخبير بالمركز الوطني للأرصاد، إن نورث كارولاينا ستشهد ما يعادل ثمانية أشهر من الأمطار في غضون يومين أو ثلاث.

Power of #HurricanceFlorence is beyond words. Gusts now around 70mph in #Wilmington pic.twitter.com/V7lcjsOh4C — Michael Howard (@MHoward_TV) September 14, 2018

وغمرت مياه الأمطار، اليوم الجمعة، المنطقة المنخفضة من مدينة نيو بيرن الواقعة على نهري ترينت ونيوس بالقرب من ساحل ولاية نورث كارولاينا، فيما نفذت أطقم الطوارئ عمليات إنقاذ، بحسب تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

​وقال المركز الوطني للأعاصير إن مقياسا في المدينة البالغ عدد سكانها 30 ألفا أظهر منسوبا قياسيا للمياه في نهر نيوس بلغ 9.6 قدم.

To show how fast these winds are, this branch went flying when I placed it into #HurricaneFlorence wind pic.twitter.com/xWrd39fchL — Michael Howard (@MHoward_TV) September 14, 2018

وأعلنت شركات المرافق إن الكهرباء انقطعت عن 150 ألف شخص في نورث كارولاينا، اليوم الجمعة، فيما لم تصل وطأة الإعصار بعد إلى ذروتها. ومن المتوقع أن يصبح ملايين السكان بلا كهرباء جراء الإعصار وقد يستغرق إعادة التيار عدة أسابيع.

JUST IN: Officials say as many as 20 suspected gas explosions in Lawrence, Andover, & North Andover.#7News pic.twitter.com/zuBKzkbR3W — Leo Ruiz (@ProducerLeo) September 13, 2018

وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص بالإعصار ووجهت أوامر لأكثر من مليون بإخلاء سواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا، ما تسبب في ازدحام الطرق.

وأعلنت حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا وماريلاند ومقاطعة كولومبيا.