السفير الإيراني في لاهاي يرد على تصريحات سيناتور أمريكي حول الهجوم الكيميائي

أيد علي رضا جهانغيري، سفير الجمهورية الإيرانية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، أقوال السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، واعتبرها مماثلة لأقوال إيران التي عبرت عنها مرارا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

طهران — سبوتنيك. هذا ورد جهانجيري على السيناتور الأمريكي في صفحته على "تويتر" " كل ما قلته يؤكد موقفنا، الذي عبرنا عنه عدة مرات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال جهاجنيري: "حديثك حول التآمر على الدولة السورية في ارتكاب الهجمات الكيميائية، هو نفس الشيء الذي عبرنا عنه مرارا".

وأضاف سفير إيران: "إذا تم لفت النظر حول الموضوع الذي طرحه السناتور ريتشارد بلاك، لما كنا قد رأينا مأساة مثل حرب العراق".

هذا وصرح السيناتور ريتشارد بلاك مؤخرًا، أن المخابرات البريطانية تخطط للقيام بهجمات كيميائية في سورية، لتتهم فيما بعد الحكومة السورية بتنفيذ هذا الهجوم، كما كشف حقائق حول تورط "الخوذ البيضاء" وبريطانيا بقيامهم بهجمات الكيميائي في ما سبق، كما شدد على أن الحكومة السورية ليس لها أية علاقة بالهجمات الكيميائية التي حدثت في سوريا والتي يتم التحضير لها حالياً.