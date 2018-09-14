مساعد الأمين العام للحلف: أوكرانيا عاجلا أم آجلا ستنضم إلى الناتو

أعرب مساعد الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، اليخاندرو ألفارغونزاليس، اليوم الجمعة، عن اعتقاده أن أوكرانيا عاجلا أم آجلا ستنضم إلى الحلف الذي حتى هذه اللحظة يساعد كييف في تنفيذ ما تقوم به من إصلاحات.

كييف — سبوتنيك. وقال فارغونزاليس، خلال كلمة في المؤتمر السنوي لمنتدى منظمة "يالطا الاستراتيجية الأوروبية": "لقد اعترفنا برغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو. وهذا، على ما أعتقد، سيصبح — عاجلا أم آجلا — واقعا. وقبل هذا الوقت سنقدم مساعدة لأوكرانيا فيما تجريه من إصلاحات من أجل أن تتحول إلى بلد أقوى".

وكان المفوض الأوروبي لشؤون الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان قد أعلن أن الحديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في الأعوام القريبة المقبلة يعتبر أمرا غير واقعي، وعلى كييف أن تركز جهودها علي تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.