مسؤول أممي يدعو إلى تغيير في مجلس الأمن الدولي

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر فاعلية في نظام الأمم المتحدة.

ودعا ميروسلاف لاجاك إلى الإصلاح، قائلا "لا يعكس مجلس الأمن الدولي حقائق القرن الحادي والعشرين، بل هو يعكس حقائق عام 1945."، مضيفا بأن مجلس الأمن سيعكس الحقائق العالمية المتغيرة، بشكل أفضل، بعد إعادة هيكلته.

وأعرب لاجاك عن أنه لا يرى إدخال أعمال إصلاحية على مجلس الأمن الدولي كافية، بل دعا الى إعادة هيكلته.