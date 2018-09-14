تحسبا لإغلاق إيران مضيق هرمز... إجراء عسكري أمريكي في البحر الأحمر

قال موقع إلكتروني إسرائيلي إن الولايات المتحدة تجري تدريبات بحرية في البحر الأحمر، نشرت خلالها مقاتلات "إف-35" المتطورة، لأول مرة في تلك المنطقة، تحسبا لقيام إيران بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب.

أفاد الموقع الإلكتروني "ديبكا"، مساء أمس الخميس، بأن نحو 4500 جنديا من سلاح الجو وقوات المارينز الأمريكية، بدأوا التدريبات من جيبوتي على سواحل القرن الأفريقي وخليج عدن، وشملت نشر عدد من القطع البحرية الأمريكية، بما فيها سفن برمائية.

الأولى من نوعها

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وقال الموقع نقلًا عن مصادر عسكرية: هذه التدريبات هي الأولى من نوعها، وتتركز على احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية شاملة، أو محدودة ضد إيران.وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا" الهدف من هذه التدريبات يتمثل في كيفية التعامل مع احتمالات قيام قوات البحرية الإيرانية بإغلاق منفذين بحريين حيويين، وهما مضيق هرمز في الخليج، وباب المندب في البحر الأحمر ، مقابل السواحل اليمنية.وأشار التقرير إلى أن القوات الأمريكية نشرت مقاتلات "إف-35 بي"، وهي نسخة بحرية من مقاتلات "إف-35"، التي يمكنها الإقلاع بشكل عمودي من حاملة طائرات، أو سفينة إنزال، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذه الطائرات في تلك المنطقة.

زرع ألغام

© Sputnik . Said Tsarnaev رئيس الأركان الإيراني يحذر القوات الأجنبية في مضيق هرمز

وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري، أن نشر هذه الطائرات المتطورة، إلى جانب مقاتلات مماثلة من سلاح الجو الإسرائيلي، تتيح تغطية منطقة شاسعة تمتد من مضيق هرمز عبر خليج عدن إلى باب المندب والبحر الأحمر حتى السواحل السورية ـ دون الإفصاح عن مدى مشاركة المقاتلات الإسرائيلية في المناورات من عدمه.

ووفق التقرير، يقوم الجنود المشاركون في تلك المناورات بالتدريب لمواجهة سلاح الجو والبحرية الإيرانيين في الخليج والبحر الأحمر، وهم على استعداد للرد السريع في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ السريع للطيارين الأمريكيين في حال إسقاط طائراتهم، والتعامل مع حالات زرع الألغام البحرية من قبل الإيرانيين.