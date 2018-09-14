تحسبا لإغلاق إيران مضيق هرمز... إجراء عسكري أمريكي في البحر الأحمر

أفاد الموقع الإلكتروني "ديبكا"، مساء أمس الخميس، بأن نحو 4500 جنديا من سلاح الجو وقوات المارينز الأمريكية، بدأوا التدريبات من جيبوتي على سواحل القرن الأفريقي وخليج عدن، وشملت نشر عدد من القطع البحرية الأمريكية، بما فيها سفن برمائية.
الأولى من نوعها
وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا" الهدف من هذه التدريبات يتمثل في كيفية التعامل مع احتمالات قيام قوات البحرية الإيرانية بإغلاق منفذين بحريين حيويين، وهما مضيق هرمز في الخليج، وباب المندب في البحر الأحمر، مقابل السواحل اليمنية.
وأشار التقرير إلى أن القوات الأمريكية نشرت مقاتلات "إف-35 بي"، وهي نسخة بحرية من مقاتلات "إف-35"، التي يمكنها الإقلاع بشكل عمودي من حاملة طائرات، أو سفينة إنزال، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذه الطائرات في تلك المنطقة.
زرع ألغام
ووفق التقرير، يقوم الجنود المشاركون في تلك المناورات بالتدريب لمواجهة سلاح الجو والبحرية الإيرانيين في الخليج والبحر الأحمر، وهم على استعداد للرد السريع في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ السريع للطيارين الأمريكيين في حال إسقاط طائراتهم، والتعامل مع حالات زرع الألغام البحرية من قبل الإيرانيين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)