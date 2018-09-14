حبس متظاهر ألماني لتأديته التحية النازية

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يعتبر هذا الحكم أشد قسوة من حكم مع وقف التنفيذ صدر الخميس بحق متهم آخر، كان قد أدى التحية النازية خلال تظاهرة على خلفية مقتل رجل ألماني بيد مشتبه بهم أشارات تقارير إلى أنهم طالبي لجوء.
ولبى آلاف المتظاهرين دعوة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، للمشاركة في مسيرة احتجاجا على مقتل الألماني دانيال هـ. طعنا في 26 أغسطس/ آب.
وفي مشاهد أثارت صدمة في ألمانيا ظهر عدد من الأشخاص يؤدون التحية النازية علنا، خلال مشاركتهم في تظاهرات وآخرون يطلقون شعارات معادية للأجانب.
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