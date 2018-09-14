ستولتنبرغ يتهم روسيا بعرقلة انضمام مقدونيا والجبل الأسود إلى حلف "الناتو"

وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اتهامات لروسيا بعرقلة انضمام مقدونيا والجبل الأسود، إلى الحلف.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، متحدثا في مؤسسة "التراث" ("هيريتج فاونديشن"): "لقد رأينا أيضا، على سبيل المثال، كيف حاولت روسيا منع الانضمام إلى حلف "الناتو"، ليس فقط جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والجبل الأسود، ورأينا محاولة انقلاب فاشلة هناك".

وأضاف، هناك "العديد من الأمثلة" لمحاولات روسيا التدخل في العمليات السياسية لبلدان مختلفة من حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة، بما في ذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حلف الناتو، دخل مرحلة التوسيع على نطاق شاسع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفييتي السابق وحلف وارسو.

وشهدت الفترة بين أعوام 1999 و2009 انضمام كافة الدول — الأعضاء سابقا في الحلف الشرقي تقريبا، إلى حلف الناتو، باستثناء الجمهوريات الأربع من تشكيل يوغوسلافيا السابقة (صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومقدونيا) بالإضافة إلى دول البلطيق الثلاث.