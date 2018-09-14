النمسا: هناك استقرار في أوضاع الهجرة غير الشرعية مقارنة بعام 2015

أكد وزير داخلية النمسا، هربرت كايكل، أن الأوضاع شهدت تحسنا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية مقارنة بعام 2015.

أمستردام — سبوتنيك. وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي حول الأمن والهجرة، اليوم الجمعة، "نحن الآن ممكن أن أقول إننا في وضع مستقر للهجرة غير الشرعية عن عام 2015".

وأضاف الوزير: "علينا العمل على آلية جديدة لمحاربة التهريب"، مشيراً إلى أن أفريقيا "يجب أن تتحمل جزءا من تلك المسؤولية، ونحن أيضاً لتحطيم دوائر التهريب".

وأوضح الوزير أن "أفضل طريقة لبعث رسالة واضحة لهؤلاء المهربين أن طرقهم لم تعد تنفع وقابلة للكسر".

وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا، تعيش حالياً أكبر أزمة هجرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين.