السفارة الأردنية في واشنطن تصدر بيانا بشأن مواطنيها في ولايات الإعصار "فلورنس"

أعلنت السفارة الأردنية في واشنطن أن أبناء الجالية الأردنية والطلبة الأردنيين في جامعات الولايات الأمريكية الثلاث التي تتعرض لإعصار "فلورنس" بخير وصحة جيدة .

وقالت السفارة في بيان لها أن جميع الأردنيين في تلك الولايات بخير.

ودعا أركان السفارة الجالية الأردنية والطلبة في تلك الولايات المواطنين والطلبة الأردنيين إلى مغادرة الولايات التي تتعرض إلى أعاصير شديدة، والعودة إلي بيوتهم وجامعاتهم إلى حين هدوء الإعصار، كما قدمت السفارة خدمة حجز التذاكر والإقامة وأية خدمات تلزم في مثل هذه الظروف، وفقا لوكالة "بترا".

ويقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومترا شرق منطقة ويلمنغتون في نورث كارولاينا، وضرب سواحل ولايات نورث كارولانيا وساوث كارولانيا وفرجينيا.

ووصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومترا في الساعة، بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.

وكان الاعصار "فلونس" قد ضرب أمس الخميس الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وصحبته أمطار غزيرة دفعت خبراء الأرصاد للتحذير من سيول جارفة محتملة في قطاع كبير من جنوب شرقي الولايات المتحدة.

Cameras outside the space station captured new views of a somewhat weakened #HurricaneFlorence at 6:56 a.m. EDT Sept. 13 as it neared the U.S. Eastern seaboard. According to the National Hurricane Center, Florence is moving northwest with winds of 110 miles an hour. pic.twitter.com/vw2yxrhTmZ — Intl. Space Station (@Space_Station) September 13, 2018

وقال المركز الوطني للأعاصير أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لولاية نورث كارولاينا، اليوم الجمعة، ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي قبل أن يدخل اليابسة يوم غد السبت، مشيرا إلى أن ذلك الوقت سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 40 بوصة.