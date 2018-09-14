بومبيو يهدد روسيا بـ"عواقب" قاسية في حال التدخل بالانتخابات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن روسيا أو أية دولة أخرى ستكون بانتظار "عواقب"، في حال التدخل بالانتخابات.

© Sputnik . Vladimir Fyodorenko مسؤول روسي: روسيا لم تتدخل في انتخابات دول أخرى

واشنطن — سبوتنيك . وقال بومبيو للصحفيين: "في السنوات الأخيرة ، كانت روسيا عدوانية، بشكل خاص في استخدام إمكاناتها السيبرانية، والمعلومات المضللة وغيرها من الإجراءات السرية لمحاولة زرع عدم الاستقرار في أمريكا. كما أوضح مرسوم (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات للتدخل في الانتخابات)، إذا تدخلت روسيا، أو أية حكومة أخرى، أو أشخاص يتصرفون نيابة عنهم، يتدخلون للتأثير في الولايات المتحدة، سوف يواجهون عواقب سريعة وقاسية".

يذكر بأن المدعي الخاص المستقل مولر يقوم بالتحقيق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما يقوم بالتحقيق بمسألة وجود علاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قد وصف هذه الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة.