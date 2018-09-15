كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال زاخارتشينكو

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعملية اغتيال نفذت يوم الجمعة 31 آب/أغسطس، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك. وتم احتجاز عدة أشخاص للاشتباه في مقتل زاخارتشينكو، أكدوا أن هناك عملاً إرهابياً دبرته كييف، وهو الأمر الذي نفاه مجلس الأمن الأوكراني.
ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
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