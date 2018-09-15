كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال زاخارتشينكو

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم السبت، أن السلطات الغربية ساعدت باغتيال رئيس الجمهورية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich الكرملين يعلق على اغتيال زاخارتشينكو

موسكو- سبوتنيك . وقال بوشلين للصحفيين: "تم تنفيذ العملية بمشاركة الإدارة الخامسة لدائرة الأمن الأوكراني…بعد تحليل المعلومات وبقايا المتفجرات، والتقنيات العالية التي لم أستخدمها سابقا من قبل جهاز الأمن. هذا يعطي صورة واضحة بأن هذا العمل الإرهابي قد ارتكب بمساعدة أجهزة غربية خاصة".

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعملية اغتيال نفذت يوم الجمعة 31 آب/أغسطس، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك. وتم احتجاز عدة أشخاص للاشتباه في مقتل زاخارتشينكو، أكدوا أن هناك عملاً إرهابياً دبرته كييف، وهو الأمر الذي نفاه مجلس الأمن الأوكراني.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.