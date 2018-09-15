مقتل مدني و4 رجال أمن أفغان في انفجار على الطريق بين كابول وبروان

قتل 4 رجال أمن أفغان ومدني واحد في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابطة بين العاصمة كابول وولاية بروان.

© AP Photo / Massoud Hossaini تنظيم "داعش" يتبنى مسؤولية الاعتداء الإرهابي المزدوج في كابول

كابول — سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان، وحيدة شهكار لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لقي 4 رجال أمن ومدني أفغاني واحد مصرعهم، فيما أصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على قارعة الطريق بين كابول وولاية بروان صباح اليوم".

وأضافت المتحدثة "توجهت دورية من الأمن الوطني صباح اليوم إلى منطقة جانب خَيل، لتفكيك عبوة ناسفة ومع وصولهم إلى هناك اصطدمت سيارتهم بلغم آخر وانفجرت بهم".

وعادة ما تشهد المنطقة تحركات لمجموعات المعارضة المسلحة.

وتقع ولاية بروان إلى الشمال من العاصمة كابول وفيها قاعدة باغرام الجوية، أكبر القواعد الأميركية في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق"، من جهة أخرى.