مشكلة معقدة تواجه الصين

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الزراعة الصينية، بعد ترأسها اجتماعا ضم أكثر من 12 جهة حكومية كبيرة، إن مكافحة تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الصين "معقدة جدا وتشكل تحديا".

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وجاء الاجتماع الذي عقد بعد الإبلاغ عن أكثر من 12 بؤرة تفشي لحمى الخنازير الأفريقية في مناطق مختلفة بالصين منذ أوائل أغسطس آب، معظمها في مزارع صغيرة.

وورد بلاغان، يوم أمس الجمعة، عن بؤرتين جديدتين للمرض، الذي يمكن أن يؤدي لنفوق الخنازير، في منطقة منغوليا الداخلية وإقليم خنان.

وقالت وزارة الزراعة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني مساء الخميس "يتعين على جميع الإدارات المعنية… إدراك أهمية القيام بأداء جيد في الوقاية من حمى الخنازير الأفريقية ومكافحتها".

وكان من بين الجهات التي شاركت في الاجتماع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح.

وقالت وزارة الزراعة إنه سيتم تشكيل فريق فحص ليجوب الأقاليم الكبيرة التي قد تكون مهددة بالمرض.

ولا يوجد لقاح لحمى الخنازير الأفريقية ويمكن أن تصل معدلات نفوق الخنازير بسببها إلى 100%. والفيروس شديد الاحتمال ويمكنه البقاء لشهور في جسم الخنزير أو العلف أو المخلفات التي تتناولها الخنازير. والفيروس ليس ضارا بالبشر.