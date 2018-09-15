بالفيديو والصور... مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح في المكسيك

وأضافت الشرطة في بيان أن الهجوم وقع، أمس الجمعة، عند تقاطع على مشارف ساحة جاريبالدي، وهي منطقة سياحية رئيسية تمتلئ بالحانات ذات الفرق الموسيقية المكسيكية التقليدية. وجاء هذا في توقيت تبدأ فيه البلاد احتفالات بعيد الاستقلال. وفقا لـ "رويترز".
وقالت الشرطة إنها تطارد ثلاثة مسلحين لاذوا بالفرار على دراجات نارية وكانوا يرتدون زي أعضاء الفرق الموسيقية المكسيكية.
وذكرت وسائل إعلام إن الضحايا كانوا في أحد المطاعم عندما بدأ إطلاق الرصاص الساعة العاشرة مساء، وأن خبراء البحث الجنائي أحصوا أكثر من 60 رصاصة في المكان.
وقال أحد الشهود ويدعى صمويل "لم نر شيئا كهذا من قبل"، مضيفا أنه يعمل بمنطقة الساحة منذ 30 عاما.
Tres personas muertas y 7 lesionadas es el saldo preliminar de un ataque en la zona de la Plaza #Garibaldi en la #CDMX. Los principales sospechosos son tres hombres vestidos de mariachi que huyeron en motocicleta. pic.twitter.com/tbkC4IUtzn— César Cepeda (@cesarmty) September 15, 2018
وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وجودا شرطيا مكثفا وإغلاقا لموقع الهجوم وعلامات صفراء في مكان سقوط طلقات الرصاص. وأظهرت أيضا عشرات الناس وهم يواصلون الشرب والاستماع لفرق موسيقية تعزف على مقربة.
La Secretaría de Seguridad Pública informa que se registró una balacera en la Plaza Garibaldi.Más detalles: https://t.co/wU2wjCRIZy pic.twitter.com/Ll919ZtdYr— Periódico Excélsior (@Excelsior) September 15, 2018
وتلقي الشرطة باللائمة في معظم جرائم العاصمة على دوائر تجارة المخدرات والبلطجة التي تديرها عصابات قوية.
وفي عام 2013، تعرض مالكولم شاباز حفيد زعيم الحقوق المدنية الأمريكي مالكولم إكس للضرب حتى الموت قرب ساحة جاريبالدي بعد نزاع على فاتورة ملهى ليلي.
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