ظريف يهدد واشنطن بما هو أكبر من إغلاق هرمز ويعلن موعد التفاوض معها

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أن منع واشنطن طهران تصدير نفطها، سيخلق ظروفا مختلفة "تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

وفي حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، 15 سبتمبر/ أيلول، اعتبر ظريف أن "أمريكا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط"، مضيفا أنه "في حال تمكنت من ذلك، فإننا سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

ونفى وجود أي نية لدى طهران للتفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفكير في ذلك قبل أن تعود الإدارة الأمريكية إلى الاتفاق النووي

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه على أوروبا أن تحبط العقوبات الأمريكية على طهران، ودعا بروكسل لمعاقبة الشركات الأوروبية التي انسحبت من إيران بسبب هذه العقوبات.

ونبه الأوروبيين لتحمل أي تبعات أو ردود من إيران في حال لم يتمكنوا من التصدي للعقوبات الأمريكية على طهران.

وأكد ظريف التزام بلاده بالاتفاق النووي طالما يتوافق ذلك مع مصالحها، مشيرا إلى أن رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، يندرج بين خياراتها المطروحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو/ أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.