اعتداء على السفارة الإيرانية في باريس

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بتعرض سفارة إيران في باريس لهجوم، اليوم السبت، من قبل "عناصر حزب كوملي الكردستاني المعارض" الذي تعتبره طهران "جماعة إرهابية".

طهران — سبوتنيك. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاعتداء على السفارة الإيرانية في باريس، مطالبا السلطات الفرنسية بضمان حماية الأماكن الدبلوماسية.

وقال قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية اليوم السبت، "يجب على السلطات الفرنسية ضمان حماية الأماكن الدبلوماسية، واتخاذ تدابير لازمة لحماية جميع الأماكن الدبلوماسية الإيرانية تحديدا".

وأضاف قاسمي:

لسوء الحظ الشرطة الفرنسية لم تصل في الوقت المناسب لإيقاف المهاجمين، الذين ينتمون إلى مجموعة إرهابية، باعتدائهم على السفارة الإيرانية في باريس.

وأكد قاسمي أن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على العديد من المهاجمين بعد إجراء عدة متابعات لأمر الاعتداء، كما سيتم محاكمتهم وإعلان النتائج من قبل السلطات المختصة".

يذكر أن العديد من أعضاء مجموعة كوملي المناهضة للثورة، هاجموا مبنى السفارة الإيرانية في باريس، فيما كان "المسؤولين في السفارة الإيرانية قد أبلغوا الشرطة الفرنسية في إشعار مسبق باحتمال وقوع هجوم على السفارة".