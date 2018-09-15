اعتداء على السفارة الإيرانية في باريس

طهران — سبوتنيك. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاعتداء على السفارة الإيرانية في باريس، مطالبا السلطات الفرنسية بضمان حماية الأماكن الدبلوماسية.
وأضاف قاسمي:
لسوء الحظ الشرطة الفرنسية لم تصل في الوقت المناسب لإيقاف المهاجمين، الذين ينتمون إلى مجموعة إرهابية، باعتدائهم على السفارة الإيرانية في باريس.
وأكد قاسمي أن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على العديد من المهاجمين بعد إجراء عدة متابعات لأمر الاعتداء، كما سيتم محاكمتهم وإعلان النتائج من قبل السلطات المختصة".
يذكر أن العديد من أعضاء مجموعة كوملي المناهضة للثورة، هاجموا مبنى السفارة الإيرانية في باريس، فيما كان "المسؤولين في السفارة الإيرانية قد أبلغوا الشرطة الفرنسية في إشعار مسبق باحتمال وقوع هجوم على السفارة".
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