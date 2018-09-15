الصين: روسيا شريكنا الوحيد في المخطط المستقبلي

قالت بكين، اليوم السبت، إن موسكو تبقى الشريك الرئيسي للصين، لتنفيذ مبادرة "حزام واحد - طريق واحد".

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy موقف روسيا تجاه الصين أفضل منه لدى الغرب

بكين — سبوتنيك . وذكرت مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الصينية، يو تسون: "تبقى روسيا الشريك الأهم للصين بمبادرة حزام واحد، طريق واحد، وقد أصبح التعاون الشامل متبادل المنفعة بين البلدين ممكنا بفضل ارتفاع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".

وأضاف تسون: "العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استقرت ومازالت مستقرة، وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لروسيا لمدة سبع سنوات متتالية".

والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات التاريخية بالإضافة إلى شراكة في الكثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.