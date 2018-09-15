الرئيس اليوناني: هذا هو الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا

قال الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس، عقب قمة مجموعة أرايولوس Arraiolos في ريغا عاصمة لاتفيا، أن الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا ليس انسحاب الدول من الاتحاد، لكن انتشار النازية الجديدة.

وأشار الرئيس اليوناني إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي ، التي من المقرر عقدها في مايو/ أيار 2019، ستصبح واحدة من أكثر الانتخابات أهمية بعد إنشاء منطقة اليورو بسبب انبعاثات النازية الجديدة في المنطقة.

وقال: "نأمل بعدم فلاح هذا التهديد وأن تقول شعوب أوروبا بصوت واحد "نو باسارام"(لن يمروا)"، مضيفا أنه "على الأوروبيين أن يقرروا كيف يريدون أن يروا أوروبا في المستقبل؟".

وأكد بافلوبولوس: "كل هذه الأشكال من الشعبوية والنازية الجديدة، متسترة وتتغطى بغطاء الوطنية المزعومة ولكن هدفها إعادة وإحياء الكوابيس التي دمرت أوروبا والعالم كله تقريبا في السابق".

مجموعة Arraiolos هي مبادرة غير رسمية من قادة دول الاتحاد الأوروبي وسميت بهذا الاسم تكريما للمدينة البرتغالية، التي عقد فيها أول لقاء لرؤساء معظم دول الاتحاد الأوروبي الحالية قبل 15 عاما.

ودعت روسيا، سابقا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تنداي أكميوم، إلى لفت الانتباه إلى نمو حركات النازيين الجدد في بلدان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.