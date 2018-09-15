الشرطة التركية تعتقل مئات المحتجين في إسطنبول

قال قيادي نقابي تركي، اليوم السبت (15 سبتمبر أيلول)، إن الشرطة اعتقلت مئات من المحتجين على ظروف العمل بمشروع بناء مطار جديد في إسطنبول، وهو مشروع ضخم أمر بتنفيذه الرئيس رجب طيب أردوغان ومن المقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وقال أوزجور كارابولوت المدير العام لاتحاد نقابات العمال التقدمي التركي إن الاحتجاج بدأ بعد وقوع حادث لحافلة مخصصة لنقل العاملين في الموقع أمس الجمعة (14 سبتمبر أيلول) مما أسفر عن إصابة 17 منهم. بحسب وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Yasin Akgul الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد

وأضاف أن آلاف العمال شاركوا في المظاهرة التي فرقتها الشرطة ورجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع.

وقدر علي بيار، وهو نائب معارض من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، عدد من اعتقلتهم السلطات بنحو 400.

وتقول تركيا إن المطار الجديد سيصبح الأكبر في العالم، وهو من المشروعات التي تتصدر طفرة في التشييد حدثت على مدى 15 عاما في عهد أردوغان الذي أشرف أيضا على بناء جسور وموانئ ومد خطوط للسكك الحديدية مما حقق نقلة في البلاد.

ومن المقرر افتتاح المطار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، لكن كارابولوت قال إن هذا الموعد محل شك لأن العمل المتبقي سيستغرق شهرين آخرين.

وقالت وزارة العمل في فبراير شباط إن 27 عاملا توفوا في المطار منذ بدء العمل في المشروع في 2015 بسبب حوادث الموقع أو مشكلات صحية.

وتشكو نقابات عمالية منذ فترة طويلة من ظروف العمل وإجراءات تأمين العمال في المطار، لكن حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد محاولة انقلاب عسكري في 2016 لم ترفع إلا في يوليو/ تموز، وحدت السلطات من حقوق الإضراب والاحتجاج.