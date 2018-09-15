الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لا يستبعد التدخل العسكري في فنزويلا

8 أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو، أمس الجمعة، أنه لا ينبغي استبعاد "التدخل العسكري" في فنزويلا "لإسقاط" حكومة نيكولاس مادورو.

وبحسب وكالة فرانس برس، أعزى لويس ألماغرو الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليا إلى حكومة نيكولاس مادورو.



© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins فنزويلا تندد بخطط التدخل العسكري الأمريكي بعد تقرير إعلامي

وقال ألماغرو في مؤتمر صحفي عقده في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا، "في ما يتعلق بتدخل عسكري يهدف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألا نستبعد أيّ خيار".

وتأتي تصريحات ألماغرو بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت الماضي، أن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقوا سرا بضباط فنزويليين لمناقشة خطط لإزاحة مادورو، لكنهم قرروا بعد ذلك عدم تقديم أي مساعدة.

وتحدث ألماغرو، الذي يدين مادورو "تدخله" في شؤون فنزويلا، عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" و"جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها.

وقال "أمام معاناة الناس، أمام الهجرة الجماعية (للسكان) التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولا القيام بتحركات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل" آخر.

وانتقد ألماغرو الذي اختتم الجمعة زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى كولومبيا للاطلاع على تفاصيل موجة هجرة الفنزويليين، "الحكم الديكتاتوري" لمادورو لرفضه تلقي مساعدة إنسانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تضرب البلاد.

وقال إن السلطات الفنزويلية تستخدم "البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادتها السياسية على الشعب. هذا غير مقبول".