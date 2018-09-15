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19:33 15 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    موقع إسرائيلي: فلسطينيون يحاولون تجنيد سياسيين أمريكيين

    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    العالم
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    زعم موقع إلكتروني إسرائيلي أن الفلسطينيين يحاولون تجنيد رؤساء الأحزاب الديمقراطية الأمريكية ضد سياسة الرئيس، دونالد ترامب، الشرق أوسطية.

    ادعى موقع إلكتروني استخباراتي عبري أن الفلسطينيين يحاولون، في هذه الآونة، التوسط لدى قادة ورؤساء أحزاب ديمقراطية أمريكية بهدف تخفيف حدة تعاطي الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    ترامب وعباس
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    ذكر الموقع الإلكتروني "ديبكا"، مساء اليوم، السبت، أن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية تحاول تجنيد شخصيات أمريكية مماثلة بهدف العمل على تقليل حدة الهجوم الأمريكي الدائم على السلطة الفلسطينية، ومن بين هذه الشخصيات، الرئيس محمود عباس (أبو مازن) نفسه، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني.

    وتضم قائمة الشخصيات الفلسطينية الفاعلة مع أبو مازن، كل من صائب عريقات، رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، ووزير الخارجية، رياض المالكي، وممثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط.

    وأفاد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بأن محاولة التجنيد الفلسطينية تعمد التأثير على شخصيات ديمقراطية قبيل إجراء الانتخابات التشريعية الأمريكية، المقررة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

    تحدث الفلسطينيون مع مقربين من الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، ومقربين آخرين لوزير الخارجية السابق، جون كيري، ومع ممثل الأقلية الديمقراطية في نيويورك، تشارلز شومير.
    وادعى الموقع الإلكتروني أن الشخصيات الأمريكية عن الأحزاب الديمقراطية اعترضت أو رفضت التدخل لدى إدارة ترامب الجمهورية.

    وأشار الموقع الاستخباراتي العبري إلى أن ترامب قلص من ميزانية المساعدات للشعب الفلسطيني، وبعدها أوقف تلك المساعدات نهائيا، ثم تلاهما بإغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن.

     

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    واشنطن, ترامب, فلسطينيون, واشنطن, فلسطين
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