مسئول أمريكي: نستعد لإعلان "صفقة القرن" مع الفلسطينيين أو بدونهم

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، السبت، أن مسئولا أمريكيا بارزا أوضح أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تستعد لإعلان ونشر الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الإعلان الأمريكي سيظهر سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض، وبأن الجزء الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام لم يظهر بعد أو لم يكتمل.

وأوردت الصحيفة على لسان المسئول الأمريكي البارز ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ أن طائم المفاوضات الأمريكي الخاص ب"صفقة القرن" ضاق ذرعا بالفلسطينيين، وبأنه لديه قناعة بالإعلان عن السلام مع إسرائيل، سواء وافق الفلسطينيون أو رفضوا. أو تمت الصفقة بدونهم، من الأساس — على حد قول المسئول الأمريكي.