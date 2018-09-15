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21:17 15 سبتمبر/ أيلول 2018
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    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

    إيران تتهم شرطة فرنسا ببطء الاستجابة للهجوم على سفارتها في باريس

    © Sputnik .
    العالم
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    قالت إيران اليوم، السبت، إن نشطاء أكراد هاجموا سفارتها في باريس وهشموا نوافذ، واتهمت الشرطة الفرنسية بالتأخر في الوصول إلى المكان.

    وبحسب رويترز، أكدت شرطة العاصمة الفرنسية، أن ضباطها استجابوا لبلاغ عن واقعة في السفارة بعد ظهر أمس الجمعة، لكنها أحجمت عن التعليق على سرعة الاستجابة.

    باريس
    © Sputnik . Irina Kalashnikova
    اعتداء على السفارة الإيرانية في باريس
    وذكرت وكالة فارس للأنباء أن نحو 15 نشطا كرديا أحرقوا العلم الإيراني أمام السفارة، خلال الواقعة التي حدثت أمس الجمعة وهشموا بعض النوافذ بالحجارة.

    كما أفادت الوكالة بأنهم قذفوا إسطوانات إطفاء للحرائق وأجهزة كمبيوتر على البوابة لكن لم يتمكنوا من دخول أرض السفارة.

    ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم السبت، عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية، قوله "يجب أن تتخذ الحكومة الفرنسية كل الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية في هذا البلد".

    وأضاف "لسوء الحظ لم تصل الشرطة الفرنسية إلى المكان كما كان متوقعا في الوقت المناسب، رغم أن المهاجمين أعضاء في منظمة إرهابية".

    وتابع أن الشرطة اعتقلت بعض المهاجمين.

    وقالت شرطة باريس لرويترز، إن الضباط اعتقلوا نحو 12 فردا خارج السفارة لكنها أفرجت عنهم بعد ذلك، عندما قالت السفارة إنها لن تتقدم بشكاوى ضدهم.
    وأضافت الشرطة "تم نشر فريق أمني بموافقة تامة من السفارة".
    لكن قال قاسمي، إن إيران طلبت من فرنسا محاكمة المهاجمين وإبلاغ الحكومة الإيرانية بالأحكام التي ستصدر بحقهم.

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي
    © Sputnik .
    قاسمي: هناك تصرفات عراقية خاطئة وإيران ستعلن موقفها خلال أيام

    كانت إيران قد اتهمت فرنسا بدعم جماعات معارضة تسعى لإسقاط الجمهورية الإسلامية، وتصنفها طهران على أنها منظمات إرهابية، وترفض باريس اتهامات طهران.

    والأسبوع الماضي أطلق الحرس الثوري الإيراني سبعة صواريخ على مقر في شمال العراق للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني, وهو جماعة مسلحة معارضة تقاتل للحصول على حكم ذاتي للأكراد الإيرانيين، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القصف أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا.

    وطلبت فرنسا بالفعل من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية إلى إيران إلى أجل غير مسمى, وعزت ذلك إلى تشدد في الموقف الإيراني تجاه فرنسا.

    وتحقق باريس أيضا في محاولة تم إحباطها لتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس يوم 30 يونيو/ حزيران، حضره رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وجرى اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا فيما يتعلق بهذه المحاولة.

    ومن شأن أي تشديد أن يؤثر في العلاقات بين إيران وفرنسا، حيث تعد باريس واحدة من أقوى المؤيدين لإنقاذ الاتفاق النووي، الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران عام 2015 وانسحب منه ترامب في مايو/ أيار الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    سفارة, أخبار فرنسا, أخبار إيران, المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, إيران, فرنسا
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