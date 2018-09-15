بعد انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان... رسالة إيرانية عاجلة إلى العراق

بعث رئيس رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، ببرقية تهنئة إلى نظيره العراقي محمد الحلبوسي، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد.

وقال لاريجاني "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي اهنئكم بمناسبة انتخاب سعادتكم من قبل نواب برلمان البلد الصديق والشقيق العراق"، حسب وكالة أنباء فارس.

© REUTERS / STRINGER من هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد

ووصف لاريجاني العلاقات بين البرلمانين الإيراني والعراقي بأنها "بلغت أفضل مستوياتها خلال السنوات الماضية".

وأعرب رئيس البرلمان الإيراني، عن أمله في تعزيز هذه العلاقات أكثر من الماضي في ظل رئاسة الحلبوسي لمجلس النواب العراقي.

وأكد لاريجاني أن "الشعب العراقي بتاريخه الرائع يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب والحكومة والمجلس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه يأمل في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب العراقي النبيل عن طريق تعزيز الأمن في هذا البلد.