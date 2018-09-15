باراك: نتنياهو يلوي الحقائق

أجرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، حوارا مع إيهود باراك، وصرح فيه بأنه لم ير دولة ديمقراطية تعتدي على القضاء فيها، مثلما يرى بلاده، إسرائيل، وبأن القضاء يلوي الحقائق، من أجل الدفاع عن نتنياهو.

ראש הממשלה לשעבר @barak_ehud: "לא ראיתי מדינה דמוקרטית שבה שרת משפטים מאיימת על בית המשפט העליון, וראש הממשלה לא קטע אותה מיד". דבריו נאמרו בתוכנית #המטההמרכזי עם @AyalaHasson pic.twitter.com/UYFcnksIHx — חדשות עשר (@news10) September 15, 2018

وصرح باراك خلال اللقاء بأن وزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تهدد المحكمة الإسرائيلية العليا، أو بيت القضاء الأعلى، في بلاده، بغرض مساعدة رئيس الوزراء، الذي لم يقطع يدها- على حد وصفه.

אהוד ברק אתמול באירוע פתיחת השנה שלנו ב @keren_berlk:"אלשיך נהג באומץ כשהמליץ להעמיד לדין את רה"מ וכעת משלם את המחיר. שום הדחה לא תימנע מנתניהו את דין השופט, או את דין הבוחר. בחלוף הזמן, יתנשאו האמת והאינטגריטי של אלשייך, מעל לדמותם הדוהה של מלחכי הפינכה בממשלה". @barak_ehud pic.twitter.com/TVK0r0lOns — Rami Hod (@Rami_Hod) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وكان باراك قد كتب على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الجمعة، أن روني آلشيخ، قائد الشرطة الإسرائيلية، دفع الثمن بتنحيته من منصبه، بعد توجيهه برفع دعوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومطالبته بمحاكمته على تهم الفساد القابع فيها.