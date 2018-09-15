بسبب "الخوف"... ترامب يخطط لإقالة وزير دفاعه

ورجحت الصحيفة الأمريكية، مساء اليوم، السبت، إقالة ترامب لوزير الدفاع، جيم ماتيس، قريبا، وتحديدا، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات التشريعية بالكونغرس الأمريكي، المقررة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب كثيرا ما رفض طلبات جيم ماتيس، مثل الخلافات حول كوريا الشمالية أو مناورات حلف الناتو.
ورجحت الصحيفة أنه ربما وراء القرار المحتمل بإقالة جيم ماتيس سببين رئيسيين، الأول يتعلق بالمقال المجهول والمنشور في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي أدان فيه ترامب وسياساته، والثاني يتعلق بكتاب "الخوف" لبوب ودوورد.
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