بسبب "الخوف"... ترامب يخطط لإقالة وزير دفاعه

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الخلافات العميقة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير دفاعه، جيم ماتيس، مرجحة إقالته قريبا.

ورجحت الصحيفة الأمريكية، مساء اليوم، السبت، إقالة ترامب لوزير الدفاع، جيم ماتيس، قريبا، وتحديدا، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات التشريعية بالكونغرس الأمريكي، المقررة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

© AP Photo / Evan Vucci من كتاب "الخوف"... دور كوشنير في تنصيب ابن سلمان وليا للعهد

على إثر الخلافات العميقة بين الطرفين، ماتيس وترامب، فإن الصحيفة الأمريكية نقلت على لسان مصادر أمريكية ـ دون تحديد الاسم والهوية ـ أنه من المتوقع أن يقوم ترامب بإقالة وزير الدفاع، جيم ماتيس، وبأن هناك حالة من التوتر بينهما هي السبب وراء ذلك الترجيح.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب كثيرا ما رفض طلبات جيم ماتيس، مثل الخلافات حول كوريا الشمالية أو مناورات حلف الناتو.

ورجحت الصحيفة أنه ربما وراء القرار المحتمل بإقالة جيم ماتيس سببين رئيسيين، الأول يتعلق بالمقال المجهول والمنشور في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي أدان فيه ترامب وسياساته، والثاني يتعلق بكتاب "الخوف" لبوب ودوورد.