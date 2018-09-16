بعد الهجوم المسلح... حادث مروع يضرب المكسيك في يوم الاستقلال

شهدت المكسيك ثاني حادث خلال أيام، بالتزامن مع ذكرى استقلالها، التي توافق اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول.

© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ بالفيديو والصور... مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح في المكسيك

لقي مالا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء اصطدام حافلة ركاب بمقطورة محملة بالورق في ولاية خاليسكو المكسيكية.

مكسيكو — سبوتنيك. وقال مركز الدفاع المدني بولاية خاليسكو المكسيكية في بيان على صفحته على " تويتر" اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول"تصادم وانقلاب حافلة ركاب بمقطورة محملة بالورق على الطريق 13 بين لاغوس دي مورينو و دي سان انطونيو بولاية خاليسكو المكسيكية".

وأضاف: "أودى الحادث، وفقا للإحصائيات الأولية، إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 10 آخرين"، بينما أشار تقارير إخبارية أخرى إلى أن عدد الجرحى حوالي 20 شخصا.

وقتل مسلحون 3 أشخاص بالرصاص، الجمعة 14 سبتمبر، بينما أصيب 7 آخرون، في منطقة سياحية شهيرة بوسط العاصمة مكسيكو سيتي، بحسب ما ذكرته الشرطة المكسيكية.

وتأتي تلك الحوادث في الوقت، الذي تببدأ فيه البلاد احتفالاتها بعيد الاستقلال، وفقا لـ "رويترز"، التي أشارت إلى قول أحد الشهود ويدعى صمويل: "لم نر شيئا كهذا من قبل"، مضيفا أنه يعمل بمنطقة الساحة منذ 30 عاما".