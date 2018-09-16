إعصار سرعته 200 كم يتجه نحو الصين

تواجه الصين خطرا يمكن أن يضربها، اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول، بعدما ضرب الفلبين، وأدى إلى سقوط قتلى.

قالت وكالة "رويترز" إن إعصار "مانكوت" الإستوائي القوي، اتجه نحو هونج كونج والسواحل الصينية، مشيرة إلى أنه اكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعدما اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى.