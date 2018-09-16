إعصار سرعته 200 كم يتجه نحو الصين

قالت وكالة "رويترز" إن إعصار "مانكوت" الإستوائي القوي، اتجه نحو هونج كونج والسواحل الصينية، مشيرة إلى أنه اكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعدما اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى.
وقتل عاملا إنقاذ في الفلبين أثناء محاولتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية، بحسب وكالة الطوارئ الوطنية، بينما قالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.
وتشير التوقعات إلى أن مسار الإعصار سيكون على بعد 100 كيلومتر جنوب هونج كونج، وأن يتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل، بينما قال مرصد هونج كونج: "سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة.
وذكرت "رويترز" أنه تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، الذي تم إلغاء الكثير من رحلاته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)