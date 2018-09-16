كوريا الجنوبية ترسل إلى بيونغ يانغ مجموعة أشخاص للتحضير للقمة المقبلة بين الزعيمين

يذكر ان القمة القادمة بين الكوريتين ستعقد وفق ما توصل إليه اليوم ممثلو السلطتين في وقت سابق، في 18 — 20 أيلول / سبتمبر في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.
هذا وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ —أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه- إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.
وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونجوم الحدودية، عقدت قمة تاريخية أخرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو، ما مثل أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
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