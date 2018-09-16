نتنياهو يعترف بتكبد بلاده خسائر فادحة في حرب أكتوبر

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا.

صرح بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن بلاده فقدت آلاف الضحايا قبل 45 عاما، إبان حرب أكتوبر/تشرين الأول من العام 1973.

قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. حين اتضحت صحة تلك النوايا أرتكب النسق السياسي خطأ كبيرا حين لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 16, 2018

وكتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، بالتزامن مع الاحتفال بحلول عيد الغفران اليهودي، أن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل تجنب الحرب، وفي الوقت نفسه، لو فُرضت على بلاده الحرب، سيفعل كل شيء من أجل الانتصار فيها، بأقل عدد ممكن من الضحايا.

وأضاف جندلمان على لسان نتنياهو، قائلا: " إن إسرائيل تتحرك، دون هوادة، بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى، وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى.