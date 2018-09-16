ماس: نعتزم مناقشة حقوق الإنسان في تركيا خلال زيارة أردوغان لألمانيا

أشار وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى أن هناك بعض التطورات المثيرة للقلق في تركيا خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكداً على أهمية مناقشة تلك الأمور في سياق زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا.