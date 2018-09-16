شرطة المفرقعات تفحص سيارة "مريبة" بالعاصمة الفرنسية

قال شاهد عيان لـ"رويترز"، اليوم الأحد، إن شرطة المفرقعات تفحص سيارة مريبة متوقفة في شارع الشانزليزيه باستخدام كلب بوليسي وإنسان آلي.

وأضاف الشاهد أن الشرطة أغلقت الشارع القريب من قوس النصر، وتم إبعاد المارة على مسافة 150 مترا من المكان، وتجتذب هذه المنطقة عددا كبيرا من السياح.

ووصفت الشرطة العملية الجارية بأنها وقائية.