القوات الجوية الإثيوبية تقصف مواقع في الصومال

أعلنت القوات الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، أنها نفذت عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من دولة الصومال، فيما وصفته الوكالة الرسمية الإثيوبية بالضربة الجوية الناجحة.

قصفت القوات الجوية الإثيوبية مواقع لـ"حركة الشباب" في الصومال، عبر إطلاق ضربة مروحية من نوع "اسكادر" على مواقع تمركز المجموعة الإرهابية، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية".

وقال قائد القوة الجوية العقيد، يلما مدرسا، إن "حركة الشباب" تعرضت لدمار بشري ومادي جسيم.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE "حركة الشباب" تقتحم قاعدة عسكرية جنوبي الصومال وتقتل 27 جنديا

وأضاف العقيد أن "القوة الجوية ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بضمان وحفاظ المجال الجوي للبلاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم للقوات البرية، وأنها قادرة على الحفاظ على مستقبل البلاد".

وقدم العقيد الشكر للمقاتلين وأعضاء الجيش وأعضاء القوات الجوية الذين ساهموا في نجاح الحملة.

وتقاتل حركة الشباب المتشددة للإطاحة بالحكومة المركزية ولفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.