موقع عبري: مواقف عباس قد تجلب حربا بين إسرائيل وغزة

قال كاتب إسرائيلي إن المواقف المتشددة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قد تقود إلى حرب بين غزة وإسرائيل.

كتب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، أن المواقف المتشددة لأبو مازن تجاه قطاع غزة، وعرقلته لاتفاق التهدئة بين غزة وإسرائيل، من الممكن أن تتسبب في اندلاع حرب بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأورد المعلق العسكري للموقع العبري، أمير بوخبوط، أن الرئيس الفلسطيني يعرقل اتمام الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، وجمد مفاوضات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في القاهرة، ويدفع إسرائيل ناحية الحرب في قطاع غزة.

وأفاد الكاتب الإسرائيلي بأن الحرب باتت على المحك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ويتبقى فقط تحديد الموعد، وبأن تعنت عباس يقرب من هذه الحرب.

وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن يحيي السنوار، قائد حركة حماس في غزة، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، لا يرغبان في اندلاع الحرب في غزة، على عكس عباس.