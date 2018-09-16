صحيفة تكشف لأول مرة عن "عرض قطر" الذي رفضه عباس

كشفت مصادر فلسطينية خاصة النقاب عن رفض رئيس السلطة، محمود عباس (أبو مازن)، عرضا قطريا لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "فلسطين اليوم"، رفض عباس عرضا قطريا قدمه السفير القطري الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، خلال لقائه الرئيس عباس، في رام الله.

© Sputnik . Sergei Guneev موقع عبري: مواقف عباس قد تجلب حربا بين إسرائيل وغزة