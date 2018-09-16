واشنطن تطرد السفير الفلسطيني

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، أنه بعد إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، قررت الإدارة الأمريكية طرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية قررت إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وألغت تأشيرات عائلته، وهو ما يعد إرضاء لإسرائيل.

قال مسئول أمريكي بارز إن الإدارة الأمريكية تستعد لإظهار وإعلان "صفقة القرن" سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض.

אחרי סגירת משרדי אש"ף בוושינגטון, משפחתו של שגריר הרשות הפלסטינית בארצות הברית, חוסאם זומלוט, מגורשת. השגריר אמר לכלי תקשורת פלסטיניים שהשלטונות סגרו את חשבונות הבנק שלו וביטלו את אשרות השהייה של משפחתו. "זאת נקמה בהנהגה ובי כדי לרצות את ישראל"@kaisos1987 — כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2018

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت مساء أمس، السبت، أن مسئولا أمريكيا بارزا أوضح أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تستعد لإعلان ونشر الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الإعلان الأمريكي سيظهر سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض، وبأن الجزء الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام لم يظهر بعد أو لم يكتمل.

وأوردت الصحيفة على لسان المسئول الأمريكي البارز ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ أن طائم المفاوضات الأمريكي الخاص ب"صفقة القرن" ضاق ذرعا بالفلسطينيين، وبأنه لديه قناعة بالإعلان عن السلام مع إسرائيل، سواء وافق الفلسطينيون أو رفضوا. أو تمت الصفقة بدونهم، من الأساس — على حد قول المسئول الأمريكي.