إسرائيل تقرر ترحيل أكاديمي فرنسي تضامن مع سكان "الخان الأحمر"

قررت إسرائيل، اليوم الأحد، ترحيل الأكاديمي الفرنسي البروفيسور فرانك رومانو المتخصص في القانون في جامعة السوربون، وذلك بعد تضامنه مع سكان قرية "الخان الأحمر".

وأفادت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية بأن "وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت، مساء اليوم الأحد، مرسوما يقضي بترحيل البروفيسور فرانك رومانو، المعتقل منذ الجمعة، بشبهة إعاقة عمل رجال الشرطة".

© AP Photo / Ariel Schalit القوات الإسرائيلية تغلق البوابات المؤدية إلى الخان الأحمر

وأضافت القناة بأن "البروفيسور رومانو سيغادر إسرائيل في الأيام القريبة".

وكان البروفيسور قد تم اعتقاله منذ يوم الجمعة الماضي خلال اعتصامه وتضامنه مع أهالي التجمع البدوي "الخان الأحمر" شرقي القدس، الذي صدر قرار من السلطات الإسرائيلية بتهجير سكانه وترحيلهم.

وكانت قررت المحكمة الإسرائيلية العليا هدم تجمع الخان الأحمر البدوي، بعد تقديم السكان التماسا لها وقد أمهلتهم أسبوغا للإخلاء وقد انقضت المدة، حيث تستعد السلطات الإسرائيلية لهدم التجمع البدوي الذي تقطنه 42 عائلة بدوية فلسطينية، وحيث سيؤدي الهدم إلى تهجير 170 طالبا يتلقون العلم في تلك المدرسة الوحيدة المقامة في التجمع البدوي والتي بنيت من إطارات السيارات.