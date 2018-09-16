عسكري إيراني يتحدث عن "خطر يهدد إيران"

تحدث قائد عسكري إيراني، عن "خطر يهدد إيران"، منوها بأن القوات المسلحة الإيرانية على "تأهب واستعداد بشكل كامل".

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إنه لا يوجد "أي خطر يهدد إيران ورغم ذلك يجب على القوات المسلحة أن تكون دائما على تأهب واستعداد بشكل كامل"، حسب وكالة مهر للأنباء.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز... وتكشف عن سر عسكري

وأكد حيدري "أنه لا يوجد خطر يهدد إيران، ولسنا قرابة من حرب".

وأوضح "أن اللواء المدرع المستقل لمحافظة همدان يعد من الألوية الموثوقة لدى الجيش، واليوم حضرنا الى هنا لنجري زيارة تفقدية لهذا اللواء ومعداته وإمكانياته القتالية والدفاعية".

وتابع حيدري حديثه للصحفيين في معسكر "الشهيد قهرمان بمدينة همدان الإيرانية" أنه رغم عدم وجود تهديدات على إيران لكن ذلك لا يعني أن نهمل التأهب والاستعداد المستمر، كما أمرنا قائد الثورة بان نحسب أنفسنا في المعقل دائما".