الأمن الإيراني يفشل مخططا لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد

قالت وزارة الأمن الإيرانية، فی بیان لها، إنها استطاعت إفشال عملیة تهریب للعملة الصعبة بواسطة عصابة مالیة هرمیة تدعى "فايننشيال FINANCIAL" إلى خارج البلاد.

وبحسب وكالة الإنباء الإيرانية "أرنا"، أكد البیان، أمس السبت، أن القوات المنتسبة إلى وزارة الأمن لدي محافظتی فارس وهرمزكان (جنوب)، وفي سیاق حمایة سیاسات الاقتصاد المقاوم والحؤول دون كافة التحركات الرامیة إلى المساس بالنظام الاقتصادي في البلاد، تمكنوا من القبض على 18 شخصا من متزعمین وأعضاء ناشطین في مخطط هرمي احتیالي جدید بعنوان "فایننشیال"، وإحالتهم إلى الجهات القضائیة.

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وأوضح البیان، أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالاحتیال على الآخرین واستقطاب رؤوس أموالهم، وأیضا تشكیل هیاكل تنظیمیة هرمیة وتحویل مبالغ ملحوظة من العملة الصعبة بواسطة مراكز للصرافة غیر مصرحة قانونیا أو بشكل مباشر إلى خارج البلاد.

ودعت وزارة الأمن أبناء الشعب الإیراني، إلى توخي الحیطة والحذر في التعامل الاستثماري مع المخططات الهرمیة والتحري جیدا في هذا الخصوص، لعدم الوقوع في شبك احتیالاتها الجدیدة؛ وفي حال العثور على أي نشاط مشبوه وغیر قانوني إبلاغ وزارة الأمن بذلك.

كما حذر البیان الصادر عن وزارة الأمن، "الانتهازیین" من ممارسة تحركات غیر قانونیة؛ مؤكدا أن الوزراة ترصد هذه الإجراءات وسترد علیها بشكل حازم.