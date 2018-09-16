الجيش التركي يعلن تحييد 3 إرهابيين من "بي بي كاكا" شمال العراق

قالت رئاسة هيئة الأركان التركية، اليوم الأحد، إنها استطاعت تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بعد عملية جوية ضد مخابئهم شمالي العراق.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، ذكر بيان صادر عن الأركان أن مقاتلات تركية شنت غارة على أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة زاب شمالي العراق.



© AP Photo / الجيش التركي: تحييد 15 مسلحا من العمال الكردستاني في العراق

وأشار البيان إلى، أن الغارة أسفرت عن تحييد مسلحين اثنين من "بي كا كا" كانا يعتزمان استهداف مواقع عسكرية تركية حدودية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وكان أضاف بيان آخر لرئاسة هيئة الأركان التركية، أنه تم تنفيذ عملية جوية ضد مخابئ المنظمة الإرهابية في منطقة أفاشين باسيان شمالي العراق، أمس الأول.

وبحسب الأناضول، أشار البيان أن العملية أسفرت عن تحييد الإرهابي مراد أقدوغان، الملقب بـ "علي كور".

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".