تسجيل
00:15 17 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    مدينة إسطنبول

    حاكم إسطنبول يعلن الإفراج عن معظم المحتجزين بالمطار

    © AFP 2018 / SEZAYI ERKEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال حاكم مدينة إسطنبول واصب شاهين، إن معظم المحتجزين في مطار إسطنبول الجديد، تم الإفراج عنهم، اليوم الأحد 16 سبتمبر/ أيلول.

    مطار أتاتورك
    © REUTERS / Osman Orsal
    إطلاق سراح 6 عراقيين احتجزتهم تركيا أمس في مطار إسطنبول
    لكن وكالة "رويترز" نقلت عن قيادي نقابي قوله إن المئات من عمال البناء ما زالوا محتجزين، وأنه من المرجح تنظيم المزيد من الاحتجاجات ضد ظروف العمل في المطار.

    ويعد المطار، الذي سيتم افتتاحه أواخر الشهر المقبل، أحد أهم المشروعات في طفرة البناء، التي حدثت على مدى 15 عاما في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    ويعد المطار واحدا من أكبر المطارات في العالم وأحد ركائز قطاع السياحة المربح في تركيا، وتصل سعته المخطط لها بصفة مبدئية إلى 90 مليون مسافر سنويا.
    ويشتكي العاملين بالمطار من ظروف العمل بما في ذلك الأجور والغذاء والمساكن، فضلا عن معايير السلامة، بحسب ما ذكرته النقابات المختصة.

     

    وذكر واصب شاهين إن 401 شخص احتجزوا إما للامتناع عن العمل أو لمحاولة تحريض الآخرين، وفقا لصحيفة "حريت"، التي أشارت إلى قوله إن 275 شخصا تم الإفراج عنهم صباح اليوم الأحد، في حين بدأت الشركة المشغلة للمطار في "معالجة المشكلات"، لكن أوزجور كارابولوت، المدير العام، لاتحاد نقابات العمال التقدمي التركي قال اليوم إنه جرى الإفراج عن 160 شخصا بينما يقدر الاتحاد أن 360 شخصا لا يزالون محتجزين.
    ونقلت "رويترز" عن  كارابولوت قوله إنه لا يعرف ما إذا كان المطار جاهزا للافتتاح في موعده أم لا، مضيفا: "نتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات لفترة طويلة"، بينما قلل مسؤول بشركة "آي.جيه.إيه" المشغلة للمطار من شأن الاحتجاجات، قائلا إن العمل مستمر وإن المطار سيفتتح في الموعد المخطط له في 29 أكتوبر / تشرين الأول.    

     

    انظر أيضا:

    يلدريم: هناك إشارات إلى وقوف "داعش" وراء الهجوم على مطار إسطنبول
    بوتين يعرب عن تعازيه للشعب التركي بعد تفجيرات مطار إسطنبول
    اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من مدبري الانقلاب في مطار إسطنبول الثاني
    إطلاق سراح 6 عراقيين احتجزتهم تركيا أمس في مطار إسطنبول
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تركيا, احتجاجات, إسطنبول, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نائب رئيس شركة آبل للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة
    "آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"
    كابتن ترامب
    كابتن ترامب
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك