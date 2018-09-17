الشرطة البريطانية تعلق على أنباء وقوع "حادث تسمم" في سالزبوري

أفادت الشرطة في مقاطعة ويلتشاير الإنكليزية، أنه ليس هناك حديث عن حالة تسمم جديدة بمادة شالة للأعصاب في سالزبوري.

© Sputnik . Evgenyi Samarin بيسكوف: نرفض اتهامات لندن بتورط موسكو في أحداث سالزبوري

لندن — سبوتنيك . وجاء في تقرير الشرطة الذي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه اليوم الاثنين 17 سبتمبر / أيلول: "أعلنت شرطة ويلتشير وشركائها، مساء اليوم، عن حادث خطير بعد تقارير تفيد، بأن شخصين شعروا بحالة صحية سيئة في سالزبوري".

وأضاف التقرير: "تلقت الشرطة اتصالا من فريق الإسعاف، الذي وصل إلى مطعم بريزو في شارع هاي ستريت، مساء اليوم، بأن الشخصين هما رجل يتجاوز الـ 40 عاما وامرأة تتجاوز الـ30 عاما، وأنهما شعرا بحالة صحية سيئة".

وأشارت الشرطة: "تم نقل كليهما لمستشفى في سالزبوري حيث جرى فحصهما من قبل الأطباء"، مضيفة: "يمكننا الآن التأكيد أن ليس هناك ما يدل على أنه يجري الحديث عن التسمم بـ"مادة سامة"، ويبقى الشخصان في المستشفى تحت الإشراف".

وأكدت الشرطة: "حتى هذه اللحظة، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سالزبوري جريمة أم لا، لأن التحقيق لا يزال مستمرا، ومستشفى سالزبوري يعمل كالمعتاد".